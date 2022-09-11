Президент ФРГ считает, что осенью-зимой 2022 года число бездомных в стране вырастет на фоне роста цен

Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице", - отметил Штайнмайер Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что число бездомных в Германии увеличится из-за роста цен на энергию и продукты уже в ближайшие месяцы. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции - дворце Бельвю.

"По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице", - отметил Штайнмайер.

Президент также уточнил, что подсчеты приблизительные, потому что есть еще беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых, и те, кто часто переезжают из одного места в другое.

"Более 300 тыс. - это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться", - констатировал президент ФРГ.

Боевые действия на Украине и кризисы, по его мнению, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут беднеть и останутся в итоге без жилья осенью и зимой.

"Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом", - заявил Штайнмайер, добавив, что власти Германии должны предпринять дополнительные меры предосторожности.

Ранее сайт KP.RU писал, что экономическая ситуация в Германии достигла того, что теперь ее можно сравнивать с обстановкой 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ. Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и и подходить к грани рецессии.