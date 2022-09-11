Умер Виталий Коротков, советский разведчик

Виталий Коротков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков умер сегодня, 11 сентября, на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова", - рассказал он.

Виталий Коротков появился на свет 20 декабря 1927 года в городе Полтаве в семье военнослужащего. До 1941 года вместе с родителями проживал в различных военных гарнизонах. Война застала членов семьи во Львове. Вместе с матерью Виталий был эвакуирован в город Пугачев Саратовской области. Во время учебы в школе трудился на военных складах.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умер Михаил Васенков, разведчик-нелегал и Герой Советского Союза. По данным из открытых источников, Михаил Васенков, действуя в Соединенных Штатах под именем перуанца Хуана Лазаро, смог, среди прочего, добыть график поездок одного из американских президентов.