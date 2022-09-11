Кулеба призвал Францию нарастить поставки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию нарастить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения.

"Мы очень признательны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в Евросоюз... Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе (военной помощи - прим.ред.)", - рассказал Кулеба в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, и добавил, что, несмотря на поставки Киеву оружия из других стран, ВС РФ превосходят украинские войска по тяжелому вооружению.

На вопрос по поводу переговоров он ответил, что любой кризис "завершается дипломатией", но Киев желает быть "в позиции победителя".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.