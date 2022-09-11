Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции - самые серьезные из когда-либо принимавшихся

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Фото: REUTERS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках заявил,что санкции против России - самые серьезные из всех, что вводились когда-либо. По его словам, ЕС с первого момента понимал, что "Россия может использовать газ как оружие", это “цена нашего выбора”.

"С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно мы подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", - сказал Мицотакис.

По его мнению, процесс необратим. В сложившихся обстоятельствах, даже если какая-то сторона захочет все прекратить, у нее ничего не получится. “Россия использует газ как оружие” и потому в ЕС заявили о необходимости избавить Европу от газовой зависимости как можно скорее.

"Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть", - сказал он.

Ранее сайт KP.RU писал о заявлении премьер-министра Греции, который считает, что потолок цен следует установить на весь закупаемый странами Евросоюза природный газ, а не только на российский.