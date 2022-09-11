Байден заявил, что ему известно о контрнаступлении Украины

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ему известно о контрнаступлении украинских сил, но отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что она продолжает развиваться.

"Да, я знаю, но не буду в настоящее время об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - ответил он на вопрос журналиста, проинформирован ли он о происходящем на Украине.

Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.