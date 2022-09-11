Греция не планирует поставлять на Украину системы С-300 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция не планирует отправлять на Украину ЗРК С-300 российского производства, так как они требуются для обороны самой Греции. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке. Его высказывание цитирует греческий телеканал ERT-1.

"Мы договорились об отправке ряда старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные немецкие бронированные машины, - сказал Мицотакис. - Переговоры об этом нашем решении все еще ведутся. Больше я ничего не могу сказать".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.