Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида Фото: Shutterstock

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу со смещенным переломом бедра после падения, сообщила газета Corriere della Sera. Состояние 95-летней актрисы стабильное, опасности нет.

Джина Лоллобриджида известна миру по ролям в фильмах “Фанфан-Тюльпан” (1952) и “Собор Парижской Богоматери” (1956). Ей буквально в июле исполнилось 95 лет.

Среди наград актрисы можно выделить великие титулы - офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почётного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. Ну, а 1 февраля 2018 года итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Также в августе газета La Repubblica написала, что Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату (Сенат) парламента страны на выборах в конце сентября. Она выдвигается от политического образования "Суверенная и народная Италия".

Ранее сайт KP.RU сообщал, что актриса Джейн Фонда также попала в больницу. У нее диагностировали рак, сейчас она находится на лечении и проходит курс химиотерапии.