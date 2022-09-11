ЦИК обнародовала первые данные по выборам в регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая большая явка на выборах высшего должностного лица региона по данным на 15.00 по московскому времени на воскресенье, 11 сентября, зарегистрирована в Тамбовской области - 49,63%, на выборах в законодательное собрание субъекта - 50,01% в Северной Осетии - Алании, следует из данных в информцентре ЦИК России.

Также отмечается, что врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах руководителя региона с 80,4% (обработано 2,22% протоколов).

Кроме этого, глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует с 85,42% голосов (обработано 14,61% протоколов).

“Единая Россия” претендует на лидерство с 48,54% голосов избирателей на выборах депутатов сахалинской областной думы (обработано 16,55% протоколов).

Ранее в Кремле заявили, что выборы в регионах России в 2022 году состоятся, несмотря на военную спецоперацию РФ на Украине. Об этом рассказывал начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.