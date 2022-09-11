92 758 избирателей из семи регионов уже проголосовали в онлайн-формате на выборах

К 16:30 по Москве в онлайн-формате проголосовало 92 758 человек. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что к 16:30 по Москве в онлайн-формате проголосовало 92 758 человек, это примерно 83% от общего числа зарегистрировавшихся на голосование онлайн.

"На 16:30 в дистанционном голосовании приняли участие 92 758 избирателей из 110 618, включенных в списки. Это более 83% на сей момент", - сказала она.

В 2022 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется в семи регионах, которые сами высказали такую инициативу: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Москва проводит онлайн-голосование на собственной платформе.

В России 9-11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Ранее сайт KP.RU писал, что Элла Памфилова в ходе работы центра сообщила о зафиксированных 29 234 потенциально опасных воздействиях высокой степени критичности на интернет-ресурсы избирательной комиссии. Из них более 58 пришлись на третий день голосования.