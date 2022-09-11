В МИД Черногории предложили ввести визы для россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

Черногории следует ограничить въезд для граждан России, приводит Dan позицию МИД республики.

"Министр иностранных дел (Ранко Кривокапича - прим. ред. ) считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с Евросоюзом в этом решении, как это было до настоящего времени", - сказали в МИД Черногории, комментируя решение Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Как подчеркивает издание, если в правительстве согласятся с мнением Кривокапича, республика фактически введет визы для граждан РФ.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что власти Финляндии предложили ввести новый тип визы для граждан России.

Также ранее стало известно, что стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро. Это произойдет после отмены соглашения об упрощении визового режима.