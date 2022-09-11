Умер Александр Полынников, режиссер, снявший “Приключения Электроника”

Александр Полынников, фото: Федор Савинцев/ТАСС

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер в Москве, ему шел 82-й год. Как сообщила журналистам его супруга, актриса Анна Назарьева, он ушел из жизни 8 сентября 2022 года, прощание с ним пройдет 12 сентября.

В числе его известных работ - кинофильмы "Приключения Электроника", "Д'Артаньян и три мушкетера" (задействован в качестве оператора). Как режиссер снял фильмы "Берегите женщин", "Обнаженная в шляпе", сериалы "Возвращение Мухтара", "Кармелита" и другие работы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умер Виктор Мережко, режиссер и народный артист России. Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.В качестве режиссера Мережко работал, в частности над такими картинами как "Сонька — Золотая Ручка" и "Новогодние мужчины".

Также ранее стало известно, что умер режиссер "Рабыни Изауры" Милтон Гонсалвеш.