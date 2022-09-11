Economist: неверная политика в энергетической сфере ведет Европу к банкротству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские государства обанкротятся в ближайшие годы, если примут неправильные меры по выходу из энергокризиса, говорится в редакционной публикации журнала The Economist.

После приостановки прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" цены на топливо выросли на 30%,говорится в статье. При сохранении такой ситуации в течение года расходы Евросоюза на газ и электричество могут достигнуть 1,4 триллиона евро, что в семь раз больше показателя последних лет.

На этом фоне энергокризис перерос в политический и экономический кризисы. Так, по всей Европе останавливаются и разоряются компании, падают доходы и увеличиваются расходы населения, подчеркивается в материале.

Ранее сайт KP.RU писал, что антироссийские санкции спровоцировали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Так, один из французских фермеров в беседе с изданием "Синьхуа" отметил, что цены растут каждую неделю, а "ситуация становится невыносимой".