МАГАТЭ сообщила о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны

Начались консультации по вопросу создания создании вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) охранной зоны ядерной и физической безопасности, сообщили в МАГАТЭ.

В агентстве также проинформировали, что накануне, 10 сентября, была восстановлена резервная линия электропередачи, которая ведет к Запорожской АЭС, что позволило оператору станции сегодня утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС.

“ГД @RafaelMGrossi (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси – прим. ред.) приветствует новость о восстановлении электроснабжения, но, как и ранее, всерьез озабочен ситуацией на ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Требуется срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, консультации по этому вопросу начаты", - сообщает МАГАТЭ в соцсетях.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.