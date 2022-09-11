В Госдуме РФ сообщили, что финансирование дискредитации выборов в России превышает 30 млн долларов в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансирование дискредитации выборов в России зарубежными странами превышает 30 млн долларов в месяц, об этом говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

Также отмечается, что деятельность по дискредитации выборов в России финансируется, главным образом, из США, Британии, ФРГ, Швеции и с Украины.

Кроме этого, комиссия Госдумы обнаружила попытки медиаподдержки западными НПО некоторых кандидатов на муниципальных выборах в Москве.

Также ранее ЦИК обнародовала первые данные по выборам в регионах России. Отмечалось, что самая большая явка на выборах высшего должностного лица региона по данным на 15.00 по московскому времени на воскресенье, 11 сентября, зарегистрирована в Тамбовской области - 49,63%, на выборах в законодательное собрание субъекта - 50,01% в Северной Осетии - Алании, следует из данных в информцентре ЦИК России.

Ранее в Кремле заявили, что выборы в регионах России в 2022 году состоятся, несмотря на военную спецоперацию РФ на Украине. Об этом рассказывал начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.