Организаторы концерта группы "Ленинград" подтвердили госпитализацию двух зрителей на концерте в “Лужниках”

Сергей Шнуров Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время концерта группы "Ленинград" в "Лужниках" в субботу, 10 сентября, где присутствовали более 60 тысяч зрителей, нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Об этом сегодня ТАСС сообщили организаторы концерта.

"В двух случаях понадобилась скорая помощь. Зритель в состоянии алкогольного опьянения, стремясь попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина упал на пол, - уточнили организаторы. - Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Пострадавшего увезли в больницу".

Второй случай никак не связан с нарушением правил безопасности: 42-летняя зрительница внезапно упала в обморок, когда спешила на свое место. Впоследствии женщина была госпитализирована, у нее остановилось сердце, спасти ей жизнь не удалось.

Ранее в группе “Ленинград” рассказали, почему на самом деле Сергею Шнурову запрещают выступать в Санкт-Петербурге.