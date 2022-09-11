"Ростов" победил "Спартак" 4:2 в матче 9 тура чемпионата России по футболу

Дмитрий Полоз забил в ворота "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 11 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" прошел последний матч 9 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. ФК "Ростов" на своем поле принимал московский "Спартак". Эти команды после восьми встреч сезона набрали равное число баллов, так что победитель выходил вперед по итогу поединка, сообщает "КП-Спорт". В итоге "Ростов" выиграл у "красно-белых" со счетом 4:2.

Счет в этой игре на 24-й минуте после паса Рыбуса первый гол в матче забил Квинси Промес. Однако затем было немало голов "Ростова". Полоз забил дважды "Спартаку" - на 28-й и 70-й минуте с пенальти. Кроме того, по голу забили еще на 34-й минуте Даниил Уткин, а на 53-й - Николай Комличенко после паса Уткина. На 76-й минуте один мяч отыграл Александр Соболев.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Селихов вернулся в стартовый состав "Спартака", Россия выиграла Кубок легенд по футболу, а грозненский "Ахмат" отправил в отставку главного тренера Андрея Талалаева.

В следующем туре "Ростов" 17 сентября сыграет против "Крыльев Советов" на своем поле. А "Спартак" 18 сентября примет у себя дома столичный "Локомотив". Этот поединок закроет 10-й тур РФПЛ.