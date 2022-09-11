Daily Mail: в парламенте Британии пожаловались на дороговизну отопления после сокращения поставок газа из России Фото: REUTERS

В британском парламенте пожаловались на дорогое отопление из-за энергетического кризиса, сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для сокращения расходов на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину - она будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.

Также в публикации говорится, что британские депутаты хотят последовать примеру королевы Елизаветы II, которая поставила такой агрегат в своем шотландском замке Балморал. Двигатель позволил резиденции генерировать энергию на сумму 650 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Но, как полагает эксперт Нил Кермоуд, расположенный рядом с Темзой парламент не сможет реализовать на практике эту идею, так как река в этом месте является слишком мелководной.

Ранее в Британии заявили, что Европа не выдержит цен на электроэнергию. Это “переломит хребет” Европе, считает бывший член британского парламента и глава партии рабочих страны Джордж Галлоуэй, об этом писал сайт KP.RU.