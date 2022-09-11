В ДНР сообщили о попытке контратаки украинских войск возле поселка Пески Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки недалеко от населенного пункта Пески, но им был дан отпор. Об этом сообщили сегодня, 11 сентября, в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как уточняется в сообщении в Телеграм-канале ведомства, "боевики украинской армии числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район" поселка Пески.

"Но встретили ожесточенный отпор со стороны бойцов "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР. Попытка украинской армии контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и большое число трупов убитых солдат", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.