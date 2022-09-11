The New York Times: разведслужбы США консультировали Украину по боевым действиям под Харьковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведслужбы Украины и Соединенных Штатов усилили сотрудничество прошедшим летом в ходе подготовки Киева к боевым действиям под Харьковом. Об этом сообщила накануне, 10 сентября, газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отметило издание, ранее украинцы неохотно делились с США своей информацией, тревожась, что те могут увидеть их слабость и уменьшить масштабы военной помощи. Но потом они пришли к выводу, что открытость, напротив, позволит убедить Вашингтон в необходимости наращивания поставок вооружений Киеву.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.