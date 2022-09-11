Экономист из США Ханке заявил, что Запад совершил стратегическую ошибку в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад совершил большую ошибку, наложив множество ограничительных мер на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив Ханке.

"Российский "Газпром" будет получать платежи за газ из Китая в рублях и юанях, отказываясь от евро… Еще одна стратегическая цена санкций", - отметил он в соцсетях.

Кроме этого, эксперт также посетовал, что ограничения со стороны западных государств все больше сближают РФ и Китай.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России. При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.