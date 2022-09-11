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Политика11 сентября 2022 19:56

Медведев заявил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты

Все будет сделано так, как необходимо, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все цели военной спецоперации России на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены главой нашего государства, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты", - заявил политик в штабе "Единой России".

Кроме этого, Медведев отметил, что поддержка, полученная партией в ходе этих выборов, "как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как нужно".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.