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Общество11 сентября 2022 21:04

Власти Валуйского района Белгородской области назвали фейком сообщения об эвакуации жителей

Глава добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов заявил, что информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком.

"В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуации находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась. Прошу не поддаваться панике", - написал он на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Глава добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.