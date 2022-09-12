Евросоюз приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.

Как сказано на сайте официального журнала ЕС,к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, кроме того, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами 31 августа 2022.

В то же время страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против таких ограничений.