Украинские спецслужбы ведут вербовку россиян в соцсетях с призывами "сеять хаос" после выборов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что украинские спецслужбы ведут вербовку россиян в соцсетях с призывами "сеять хаос" после завершения голосования на выборах в РФ.

"Серьезная ситуация, связанная с вербовкой россиян в соцсетях, в том числе запрещенных в России, ведут [вербовку] украинские деятели. Наши киберволонтеры выловили в целом ряде закрытых Telegram-чатов конкретные инструкции [по дестабилизации обстановки после завершения голосования]", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, сотрудники украинских центров информационно-психологических спецопераций словами "разгоняйте Twitter и VK, важно уже начинать сеять хаос, самое время для этого" дают конкретные инструкции сотням своих последователей.

Напомним, в 2022 году Единый день голосования по всей стране выпал на 11 сентября. Выборами в 2022 году в России были охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирали губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.

Уже известно, что 15 губернаторам народ сказал «работайте дальше!». Подробнее о итогах губернаторских выборов читайте в материале сайта KP.RU