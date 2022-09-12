Экс-начальник управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине Фото: REUTERS

Экс-начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что его подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Издание отмечает, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин, уволенный президентом страны Владимиром Зеленским, потребовал от него извинений перед личным составом за слова про бездеятельности руководства структуры Экс-глава службы отмечал, что готов пройти проверки на полиграфе и другие опросы. Дудин предложил «любой публичный формат» расследования в своем отношении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.