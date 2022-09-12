Пушилин сообщил о «вгрызшихся» за окраины Артемовска союзных силах Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы за окраины Артемовска уже "вгрызлись".

"За окраины Артемовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию. Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск. По его словам, в настоящее время на улицах города идут бои.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.