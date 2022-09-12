Посол РФ в Германии заявил о необходимости политической воли правительства ФРГ для запуска "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что трубопровод "Северный поток - 2" готов к эксплуатации и заполнен газом, но для его запуска требуется политическая воля правительства Германии.

"Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств. Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ. Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом", - сказал он в беседе с "Известиями".

Ранее сайт KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес России в использовании трубопровода «Северный поток» в качестве "энергетического оружия". Также он сказал, что в случае необходимости Россия включит “Северный поток-2“.

Напомним, ранее компания «Газпром» сообщила, что «Северный поток», который был остановлен на плановое техническое обслуживание, не сможет возобновить свою работу из-за утечки масла на единственном работавшем там агрегате Trent 60. После таких новостей газ в Европе подорожал более чем на 30%.