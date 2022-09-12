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Экономика11 сентября 2022 23:22

Мосбиржа предоставит доступ к рынку акций нерезидентам из дружественных стран с 12 сентября 2022 года

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо / репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями
KP.RU

Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо / репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, Московская биржа в 10.50 по московскому времени в понедельник, 5 сентября, приостановила торги на рынке драгоценных металлов и валютном рынке. Об этом было сказано в сообщении торговой площадки, отмечалось, что причины уточняются.

Напомним, впервые за долгое время Московская биржа объявила о временной приостановке торгов 24 февраля 2022 года. Это произошло из-за того, что рубль упал до установленных ранее границ. Позже курсы евро и доллара несколько раз обновляли свой исторический максимум. Однако в конце марта этого года российская валюта начала укреплять свои позиции.