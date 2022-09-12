Автолюбителей предупредили о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экономист Егор Клопенко предупредил российских автолюбителей об изменении стоимости ОСАГО и заявил, что с 11 сентября страховщики при расчете стоимости полиса используют цены запчастей, заменяющих оригинальные.

13 сентября коридор тарифов по этому страхованию расширится, напомнил он. Для легковых машин базовая ставка достигнет 1646-7535 рублей в зависимости от возраста водителя, его стажа и других показателей.

«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — сказал он в беседе с "Праймом".

Эксперт объяснил нововведения резкой разбалансировкой рынка ОСАГО, которая произошла на фоне стремительного подорожания запасных частей для авто и услуг в сфере ремонта.

Ранее сообщалось, что главная цель реформы ОСАГО — сделать цену полиса более справедливой. Сейчас все платят плюс/минус одинаково. Есть лишь пять факторов, влияющих на стоимость: регион регистрации, мощность двигателя, возраст водителя, его стаж за рулем, и как часто он попадает в аварии.

Этот набор факторов не менялся с 2003 года. И за это время многое изменилось. Самое главное — страховщики накопили статистику и могут пользоваться системами больших данных. То есть привязать стоимость полиса к реальному риску попадания конкретного водителя в аварию. Чтобы лихачи платили за полис больше, а аккуратные водители — меньше. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU