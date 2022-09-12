Guardian: Лиз Трасс может привести "тонущую" Великобританию "на обочину" Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Лиз Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине", говорится в статье газеты The Guardian за авторством Саймона Тисдалла.

По его мнению, она часто упоминает об укреплении союзов после Brexit, однако ее действия указывают стране на путь одинокого государства «без друзей». Журналист добавил, что смерть британской королевы Елизаветы II ослабит влияние Британии.

«За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», — пишет автор.

Как и предсказывали, новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс, до этого занимавшая пост министра иностранных дел в кабинете складывающего свои полномочия Бориса Джонсона. В финальном туре выборов главы консервативной партии, который автоматически становится премьером, она набрала 81,3 тысячи голосов, а ее соперник, экс-глава британского минфина Риши Сунак получил 60,4 тысяч. Что ждать России от нового премьер-министра Великобритании читайте в материале сайта KP.RU