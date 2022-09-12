Доцент Чередниченко: Евросоюз больше всех пострадает от глобального передела мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что текущая ситуация в мире представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз.

Как отметил специалист в беседе с "Праймом", энергетическая безопасность Европы уже переживает глубокий кризис, который провоцирует социальную напряженность, особенно в активно поддерживающих санкции странах. При этом США, являющиеся главными инициаторами антироссийской санкционной политики, не столкнутся с угрозой энергобезопасности.

Кризис демонстрирует энергетическое неравенство государств региона и, вероятно, ведет к распаду объединенной Европы, отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова депутата Европарламента Радослава Сикорского о праве Запада подарить Украине ядерные боеголовки, заявила, что польские политики втягивают свой народ в ядерный передел мира.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.