Пушилин: на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед Фото: Александр КОЦ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед.

"Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, но союзные силы эту ситуацию "подпортили", отметил Пушилин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.