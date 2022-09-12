Три человека погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье

Тайфун "Хиннамнор" и вызванный им в Приморском крае сильный паводок унесли жизни трех жителей региона, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Хоть он [тайфун] и был короткий, но очень жесткий. <…> Очень много он принес вред. У нас, к сожалению, погибло три человека. В Тернейском районе мужчина утонул, в Лазовском районе женщину смыло потоком, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - заявил он в эфире радио "Владивосток FM".

Глава региона добавил, что сложнее всего в Приморье сейчас обстоят дела с дорогами. Потоки размыли дорожное полотно, снесли мосты и водопропускные трубы.

Как ранее рассказывал "КП-Владивосток", трагедия произошла в Лазовском мунокруге Приморья: разрушительный тайфун «Хиннамнор» унес жизни женщины в Кишиневке и жительницы Партизанского района. Основной удар стихия нанесла с 6 по 8 сентября, но отголоски его силы доходят до сих пор. О трагических ЧП сообщили очевидцы в пятницу, 9 сентября. Высказывают разные версии произошедшего. Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте паводков и, подсчитав последствия буйства тайфуна, обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня.