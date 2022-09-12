Раскрыты требования к приглашенным на похороны Елизаветы II мировым лидерам Фото: REUTERS

Приглашенные на похороны британской королевы Елизаветы II мировые лидеры не смогут пользоваться автомобилями и вертолетами, а также должны будут приехать в страну коммерческими рейсами. Детали траурной церемонии раскрыло в понедельник, 12 сентября, издание Politico.

Уточняется, что правила во многом связаны с недостатком свободного пространства на мероприятии, а также большим количеством посетителей. Есть ограничения и к составу делегаций. Похороны смогут посетить только мировые лидеры и их супруги, которые будут централизованно доставлены на автобусах.

После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе.

Как писал сайт KP.RU, причину смерти королевы Великобритании Елизаветы II пока официально не озвучили. В сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя монарх мирно скончалась в кругу близких в полдень 8 сентября 2022 года в замке Балморал. Вероятнее всего, августейшая особа просто скончалась от болезней, связанных с её преклонным возрастом.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября 2022 в 11:00 по стандартному британскому времени. День похорон Елизаветы II будет выходным. Перед похоронами гроб с королевой будет на четыре дня выставлен в холле здания парламента Великобритании для того, что подданные успели с ней проститься, говорилось в заявлении Букингемского дворца.