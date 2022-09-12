Посол России в ФРГ Нечаев: Германия перешла красную линию, поставляя Украине оружие собственного производства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Украинский лидер также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца" и добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Целые области Украины на востоке страны остались без света из-за обстрелов ВС РФ высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины из акватории Черного и Каспийского морей. Удары были нанесены по Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Кременчугской ТЭЦ в ответ на украинские обстрелы Запорожской АЭС.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед. Украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, но союзные силы эту ситуацию "подпортили", отметил Пушилин.

Разведслужбы Украины и Соединенных Штатов усилили сотрудничество прошедшим летом в ходе подготовки Киева к боевым действиям под Харьковом. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы заявил, что развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы.

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