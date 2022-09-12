Посол России в ФРГ Нечаев: Германия перешла красную линию, поставляя Украине оружие собственного производства

Посол России в ФРГ Нечаев: Германия перешла красную линию, поставляя оружие Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства.

"В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", — сказал он в беседе с "Известиями".

Дипломат добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас, по сути, "подвергается эрозии".

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения. По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, благодаря усилиям Германии стало возможным освобождение отдельных городов.

Напомним, накануне, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», указав на радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, он сообщил о том, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, включающий поставки Украине системы ПВО и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.