WSJ: в Нидерландах идет кампания по сокращению времени приема душа до пяти минут

Голландцев приучают тратить на душ не более пяти минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах набирает ход кампания по приучению населения проводить под душем не более пяти минут. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Например, власти одной из северо-восточных провинций раздают населению пятиминутные таймеры, рекомендуя ориентироваться на них во время мытья.

В нидерландских средствах массовой информации активно тиражируются истории людей, которые рассказывают о том, что ради экономии энергии редко принимают душ и делают это максимально быстро.

Например, журналистка из Амстердама Тея Деркс рассказала, что моется под струей воды не дольше пяти минут один раз в неделю, а остальное время просто протирает себя мочалкой.

Сотрудница СМИ поделилась и другими интересными советами. Например, при готовке еды она доводит воду до кипения, а затем помещает кастрюлю в пуховое одеяло, где тепло сохраняется достаточно долго, чтобы завершить приготовление.

Как ранее писал сайт KP.RU, перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон порекомендовал британцам приобрести новые чайники, чтобы уменьшить траты на электричество.

Напомним, в мэрии Парижа хотят сократить время работы подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии предстоящей зимой. Городские власти хотят отключать подсветку уже в 23:45 (00:45 по московскому времени) — к этому времени достопримечательность уже должны покинуть туристы.