Daily Mail: жительница Британии пожалела, что приняла у себя мать и дочь с Украины

Британцы иногда жалеют о решении приютить беженцев Фото: REUTERS

Жительница Великобритании пожаловалась журналистам на беженцев из Украины, которых она приютила у себя в доме. Ее слова приводит Daily Mail.

По словам женщины, к ней приехали 38-летняя украинка с несовершеннолетней дочери. При этом мать и дочь, видимо, не планировали заниматься уборкой и приготовлением пищи.

По ее словам, мать с дочерью либо обедали в кафе, либо просили что-нибудь приготовить хозяйку жилья. В ответ на просьбу помогать поддерживать дом в чистоте беженка лишь через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос, утверждает британка.

К ее облегчению, принятые ею украинки вскоре уехали, так как им предложили более просторное жилье. Они даже не убрались за собой, сетует владелица жилья.

"Я могу вздохнуть с облегчением, - призналась жительница Британии. - Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница".

Отметим, что это не единственный случай, когда британцы жалеют, что приняли в своем жилье беженцев из Украины. Так, 54-летняя мать-одиночка Клара Магуайр, проживающая в городе Пул, решила помочь украинцам и приютила у себя женщину с дочерью. Свой опыт она назвала "катастрофой".

Жительница Британии призналась, что теперь чувствует себя "полностью использованной". Также она зареклась "никогда больше" не принимать участие в схеме по приему беженцев.