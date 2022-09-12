В России завершены исследования вакцины "Ковивак" среди людей старше 60 лет

Клинические исследования вакцины "Ковивак" среди людей старше 60 лет завершены Фото: ИВАНОВА Диана

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова завершил клинические исследования вакцины от коронавируса "Ковивак" среди людей старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию центра Константина Чернова.

"Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава", - уточнил Чернов.

Напомним,"КовиВак" был зарегистрирован в феврале 2021 года. Вакцина является инактивированной, то есть, в ней используется сам вирус COVID-19 после обезвреживания. Иммунитет после вакцинации этим препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, указанная вакцина от коронавирусной инфекции эффективна против COVID-19 на 98,4%, заявили в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.