CSM: западные санкции способствуют развитию внутреннего туризма в России

Россияне стали чаще бронировать туры внутри страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне на фоне санкций со стороны Запада стали чаще отдыхать внутри страны, что способствует развитию туризма в РФ. Об этом сообщает американское издание The Christian Science Monitor.

Журналисты отметили, в частности, резкий рост бронирований туров на традиционных внутренних направлениях, в том числе, на песчаные пляжи Черного моря в Сочи и Краснодаре, а также речные круизы по Волге.

По данным издания, полгода жестких санкций не смогли пошатнуть позиции рубля, а также уровень занятости и доходов населения, вот только тратить деньги россияне теперь предпочитают в собственной стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, новый осенний этап акции туристического кешбэка стартовал в России 25 августа 2022 года. Поехать в путешествие на условиях акции можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Таким образом, за отдых в сентябре, то есть в бархатный сезон, компенсацию от государства отпускники не получат. Как и за поездки в новогодние каникулы.

Продажа путевок в рамках осеннего кешбэка продлится до 10 сентября 2022 года включительно. Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют туры от 3-х ночей.