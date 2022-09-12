Нед Прайс связал отключения электричества на Украине с российской спецоперацией

Нед Прайс Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс выразил мнение, что массовые отключения электричества на Украине связаны с действиями российских военных в ходе специальной военной операции.

"Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды", - написал Прайс на своей странице в Twitter в понедельник, 12 сентября 2022 года.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о блэкаутах в пяти регионах Незалежной.

По его словам, без света осталось все население Харьковской и Донецкой областей. Кроме того, нет электроэнергии у части местных жителей в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, уточнил политик.

Напомним, специалистам пришлось остановить работу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 11 сентября 2022 года.