Депутат Милонов предложил не выдавать кредиты без личного присутствия заемщика Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили ввести новые правила выдачи кредитов. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить оформлять долговые обязательства без личного присутствия заемщика в финансовой организации. Исключение составляет только оформление займа с юридически оформленной доверенностью.

Парламентарий уверен, что «излишняя простота» оформления кредитов стала настоящей проблемой для россиян. Со своим предложением депутат обратился на имя министра финансов Антона Силуанова.

- Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета, — подчеркивает парламентарий.

Это же становится козырем в руках преступников. Случаи дистанционного оформления кредитов и последующая кража средств не единичны. Телефонные мошенники наживаются на «излишне либеральных» порядках получения кредитов, сообщает RT.

В связи с этим депутат предлагает пересмотреть существующие правила и ввести запрет на выдачу кредитов без личного присутствия заемщика в кредитной организации.

Такая мера поспособствует наведению порядка в данной сфере, а также повысит дисциплину самих заемщиков.

Тем временем, юристы отмечают, что многие до сих пор подписывают банковские договоры, даже не дочитав их. Стоит обращать особое внимание на пункты, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам кредита, сообщает ФАН.

Пока россияне не спешат оформлять кредиты, но подчеркивают, что готовы решиться на такой шаг только в ряде случаев. Это необходимость совершить крупные покупки (например, мебели или бытовой техники), потребность в деньгах на ремонт или строительство, необходимость купить автомобиль и необходимость взять ипотеку, сообщает "Свободная пресса".