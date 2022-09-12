Видео боевой работы вертолетов Ми-28Н в зоне спецоперации опубликовало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» авиации Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что в результате очередных боевых заданий экипажами вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты управления и бронированная техника подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В министерстве отмечают, что заряжание вертолетов Ми-28Н происходит не перед вылетом, а сразу же после посадки, а в любой момент могут быть получены координаты новых целей.

«Координаты целей получены. В воздух поднимаются сразу несколько вертолётов. Летят низко, но в зоне выполнения боевой задачи высота ещё сократится. Так - на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, вертолёты фактически скрыты от средств ПВО противника», - говорится в заявлении военного ведомства.