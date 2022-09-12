В России выбрали губернаторов 13 регионов

Победителями губернаторских выборов стали действующие главы регионов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По итогам завершившегося единого дня голосования в России на губернаторских выборах одержали победы действующие и временно исполняющие главы регионов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

В Бурятии победил Алексей Цыденов (86% голосов), в Томской области – Владимир Мазур (85%), в Тамбовской области – Максим Егоров (85%), в Рязанской области – Павел Малков (85%), во Владимирской области – Александр Авдеев (84%), в Ярославской области – Михаил Евраев (82%), в Марий Эл – Юрий Зайцев (82%), в Калининградской области – Антон Алиханов (80%), в Новгородской области – Андрей Никитин (77%), в Кировской области – Александр Соколов (72%), в Карелии – Артур Парфенчиков (69%), в Свердловской области – Евгений Куйвашев (66%), в Удмуртии – Александр Бречалов (64%).

Еще не завершен подсчет голосов в Саратовской области, но по промежуточным данным побеждает врио губернатора Роман Бусаргин.

Напомним, выборами в 2022 году в России охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирают губернаторов, в шести – законодательные собрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. Сайт KP.RU в онлайн-режиме вел прямую трансляцию мероприятия.