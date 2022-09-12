Эрдоган снова предложит Путину организовать встречу с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Hurriyet, где уточняется, что данное предложение турецкий лидер намерен сделать на запланированной с российским президентом встрече в Самарканде

«Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня», - сказано в статье.

Кроме того, сообщается, что одним из главных пунктов переговоров на предстоящей встрече турецкого и российского президентов станет функционирование «зернового коридора».

«После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», - отмечает издание.

Напомним, Эрдоган ни раз предлагал провести встречу российского и украинского президентов. Так в начале августа этого года турецкий лидер обратился к Путину во время встречи в Сочи с предложением организовать переговоры с Зеленским на территории Турции.