Россиянам спишут долгов на 3,7 млрд рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россиянам спишут долгов на 3,7 млрд рублей. Такая сумма набралась за два года действия процедуры внесудебного банкротства.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал, что за время действия программы ей воспользовались 10,6 тыс. человек, а всего желающих было 22,5 тыс. Доля тем, кому отказывают, тоже сократилась почти вдвое, до 40%. Всего списано уже 2,4 млрд рублей из общей суммы.

- Механизмом избавления от долгов без суда за два года с момента его запуска — 1 сентября 2020 года — воспользовались 10,6 тыс. человек, - рассказал «Известиям» первый замглавы Минэка Илья Торосов.

Причины отказа во внесудебном банкротстве – это несоответствие установленным требованиям.

Эксперты подчеркивают, что россияне стали более активно пользоваться новой процедурой, не обращаясь в суд с просьбой признать их банкротами.

С 1 сентября 2020 года граждане, чьи долги составят от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, смогут подать заявление о своем банкротстве без судебного процесса. Но самое главное — такая процедура будет бесплатной, пишет "Свободная пресса".

Тем временем, министр экономического развития РФ Максим Решетников подтвердил ФАН, что российское правительство не собирается продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний.