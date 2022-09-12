Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО

Боевой вылет Су-35С в рамках спецоперации на Украине Фото: Кадр видео

Российский сверхманевренный истребитель Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО ударом управляемой ракетой. Об этом сообщает министерство обороны РФ в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Выполнял патрулирование на наличие воздушных целей противника. При выходе на боевой курс также мной была замечена радиоизлучающая цель в направлении боевого курса, о чем я доложил на командный пункт. После разрешения работы выполнил пуск ракеты по наземной цели", - уточнил командир авиационного звена на самолетах Су-35С.

После поражения цели самолет вернулся на временный аэродром, где его заправили и пополнили боезапас воздушного судна. Через небольшой промежуток времени уже следует новый боевой вылет.

В оборонном ведомстве добавили, что Су-35С не имеет равным в ближнем бою, однако не менее успешно может использоваться и для поражения наземных целей с помощью бомбометания или ударов управляемыми ракетами.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны РФ показало, как российские штурмовики Су-25 громят украинских националистов. Летчики выполняют боевые задания на предельно малых высотах.

На кадрах можно увидеть, как летчики штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ.