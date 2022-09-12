Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти Фото: REUTERS

Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти для того, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. Такое заявление сделал глава островного государства Джоко Видодо.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно ... Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение», - сказал глава государства в интервью британской газетой Financial Times, отвечая на вопрос о намерении Индонезии закупать российскую нефть.

Издание отмечает, что в случае, если Индонезия последует примеру Индии и Китая, которые ранее существенно нарастили закупки российской нефти за счет предоставляемому дисконту, это поможет России компенсировать большую часть потерь от сокращения поставок в Европу.

Согласно данным консалтинговой компании Rystad Energy, с марта по май текущего года страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили импорт российской нефти Urals в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.