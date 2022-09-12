В Российском союзе туриндустрии заявили, что страны ЕС потеряют больше, ограничив выдачу виз россиянам Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил решение некоторых стран Евросоюза ужесточить правила выдачи виз россиянам.

Ограничения начнут действовать с понедельника, теперь получение визы будет стоить не 35 евро, а 80. В сторону увеличения изменятся сроки одобрения. Никаких гарантий теперь нет, что визу выдадут после проверки документов.

В первую очередь будут уделять внимание гуманитарным визитерам, а туристы отойдут на второй план.

- То есть визы станет получать тяжелее, дороже и дольше — вот дословно их предложения. Нас там не ждут, - говорит «Известиям» Юрий Барзыкин.

Помимо сложностей с получением виз, эксперт напомнил об отсутствии платежных систем. Россияне теперь не могут оплачивать бронирование европейских гостиниц. А платежные системы «Мир» в Европе не работают.

Могут возникнуть сложности с правовой и консульской поддержкой, потому что российский аппарат в этих странах сокращен.

Транспортная логистика нарушена — сухопутные переходы с Финляндией и Эстонией значительно ограничены, Таллин вообще сказал, что не будет пропускать. Попасть можно будет только воздушным путем через третьи страны. Это дороже и сложнее, к тому же можем долететь, а там нас развернут.

- Теперь более 60% россиян едут в Турцию, едут в Объединенные Арабские Эмираты и так далее — 20 с лишним стран готовы нас принять, готовы нас видеть. Зачем же мы будем пробиваться туда, где нас не ждут и видеть не хотят? – задался вопросом Юрий Барзыкин.

Что касается решения Финляндии полностью поставить на стоп выдачу виз россиянам, что в РТС не увидели в этом никаких проблем.

- Финляндия на этом решении потеряет на турпотоке из России в среднем 300 млн евро. Они прилично потеряют, но это их проблемы, - заключил эксперт.

Тем временем, многие турэксперты уверены, что российские путешественники смогут посещать Европу даже после запрета на выдачу туристических виз.

Стоит обратить внимание на Грецию. Эта страна заинтересована в турпотоке из России. Скорее всего, греки пойдут навстречу россиянам и будут высылать приглашения или предложат оформлять стажировки. По факту же, человек просто прилетает на отдых, пишет ФАН.

Тем временем, глава МИД Черногории Кривокапич не исключил возможность введения виз для россиян. По существующим правилам россияне могут находиться в Черногории без виз на протяжении 90 дней. Это позволило увеличить поток российских туристов, сообщает телеканал "360"