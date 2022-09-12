Медведев назвал нынешние "ультиматумы" Украине детской разминкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сделанное накануне заявление президента Украины Владимира Зеленского о неготовности вести переговоры с Россией.

Зампред главы Совбеза РФ назвал «ультиматумы», о которых ранее говорил украинский лидер, «детской разминкой», указав требования Москвы в будущем коснуться «тотальной капитуляции» киевского режима на российских условиях.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Москвой, а также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца», отметив, что договор между Россией и Украиной может быть заключен только после того, как российская сторона покинет украинские территории.